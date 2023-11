Filipa Areosa foi mãe pela primeira vez há nove meses e desde então tem partilhado algumas fotografias nas quais se vê o bebé, o pequeno Hiro.

Esta terça-feira, dia 14 de novembro, a atriz publicou na sua conta no Instagram um conjunto de fotografias nas quais aparece a segurar no menino, que está dentro do marsúpio, mostrando momentos de carinho e cumplicidade entre mãe e filho.

"Desfrutando de um dia tranquilo no parque com o meu pequenino", escreveu Filipa Areosa na legenda das fotografias.

De recordar que até à data a atriz não revelou a identidade do companheiro e pai do menino.

