Filipa Areosa foi a entrevistada do programa 'Alta Definição' deste sábado, 5 de março, no qual falou sobre o fim do seu relacionamento com Tiago Teotónio Pereira, com quem namorou cinco anos.

"Quando terminei com o Tiago foi uma altura muito complicada para mim, porque foi 'o que é que vou fazer agora?'. Deixas de estar numa relação onde estiveste cinco anos e pensas 'ok, fui uma falhanço', mas depois com o suporte que tive... Foi uma das lições que tive. As pessoas próximas tinham muito mais valor do que eu achava que tinham. Os meus amigos, os meus irmãos e irmãs, os maus pais e a minha família toda foram um suporte muito maior do que alguma vez lhe dei crédito", sublinha.

"Por vezes, achamos que a responsabilidade de as coisas não terem corrido bem é do outro, mas não, às vezes são só problemas nossos e coisas que não conseguimos lidar e fazemos um espelho no outro. Não é justo. A forma como me sinto em relação ao que quer que seja é responsabilidade exclusivamente minha", evidencia.

"Acho que eu e o Tiago na altura conseguimos lidar muito bem. Nunca fomos de 'festas' e, por isso, acho que fomos mais respeitados por isso", completou, referindo-se à exposição pública da separação.

Recorde-se que, atualmente, Tiago encontra-se numa relação com Rita Patrocínio com quem tem uma filha, a bebé Camila.

