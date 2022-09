A família real vive desde a última quinta-feira, 8 de setembro, dias intensos devido à morte da rainha Isabel II. Porém, nem todos os membros da realeza viram as suas rotinas alteradas.

Os filhos de William e Kate Middleton, George, Charlotte e Louis, continuaram a frequentar a escola desde a morte da bisavó.

O motivo da decisão dos novos duques da Cornualha foi revelado por William, agora príncipe de Gales, em conversa com uma professora que conheceu no último sábado.

Elaine Gee, professora em Wokingham, contou à People: "O William falou sobre o George, Charlotte e Louis e disse que estavam a tentar manter alguma rotina para as crianças na escola e manter as coisas o mais normal possível".

George, Charlotte e Louis deram início ao ano letivo um dia antes da morte da rainha. Este é um ano particularmente importante para as crianças, que frequentam pela primeira vez o colégio Lambrook School. A mudança de escola prende-se com o facto de William e Kate terem passado a viver no Castelo de Windsor.

