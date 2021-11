A semana começa de forma animada pelas escolas de todo o país. Com a celebração do Dia do Pijama, muitas foram as crianças que esta segunda-feira saíram de casa com as roupas de dormir.

Nas casas de Sofia Arruda e de Helena Costa assim foi. As atrizes partilharam nas redes sociais fotografias dos filhos neste dia em que, excecionalmente, foram a escola com o pijama vestido.

"Dia do pijama celebra-se hoje na escola do meu filhote. E lá foi ele todo feliz de pijama e de bola", disse Sofia Arruda.

Já Helena Costa, ao destacar fotografias das filhas gémeas, chamou a atenção para a "birra" da pequena Maria do Mar e o "ar de gozo" de Mercedes.

"Hoje foi dia do pijama na escola, também aí? Aqui houve uma mini-birra da Marzinha sem razão aparente, mas foram todas contentes para a escola (vejam o ar de gozo da Mercedes)", escreveu.

