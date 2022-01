Esta quinta-feira, 20 de janeiro, Carolina Deslandes viveu uma noite de grandes emoções ao subir ao palco do Coliseu de Lisboa para o primeiro de dois concertos.

Após a atuação, a artista falou do que a mais a marcou: a presença dos três filhos - Santiago, Benjamim e Guilherme - nos bastidores do espetáculo.

"Podia escrever mil e uma coisas, podia por uma fotografia da sala, do palco, da equipa extraordinária que me acompanha. Mas isto foi o maior de tudo, para mim. Vieram ver-me, os três. E este universo especial de pessoa que é o meu filho mais velho, emocionou-se a ouvir a nuvem e chorou comigo. Tem 5 anos e emociona-se com as canções. Porque a alma não tem idade. Que noite bonita. Bora para a segunda", escreveu.

A segunda atuação de Carolina Deslandes na prestigiada sala de espetáculos acontece esta noite.

