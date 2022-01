O príncipe André e o príncipe Carlos tiveram uma discussão "bizarra" por causa de uma casa de banho. Segundo uma antiga empregada do Palácio de Buckingham, Janette McGowan, tudo começou quando o duque de York se recusou a tirar os seus pertences de uma casa de banho que estava reservada para o irmão mais velho, Carlos. O momento de tensão aconteceu durante o Natal de 1999, sendo que na altura André tinha 39 anos.

"Disseram-nos para não mexer em nada naquela casa de banho porque estava uma 'situação em curso'", disse Janette em declarações ao The Sun.

"Quando membros da família real viajam para Sandringham, cada um fica com um quarto e com uma casa de banho. O príncipe André ficou com a casa de banho que estava reservada para o príncipe de Gales, não queria sair, e recusou-se a tirar as coisas dele. Tornou-se num impasse bizarro", descreve.

"No final, a própria rainha teve de intervir para resolver a situação. Teve de falar com André e dizer-lhe que tinha de usar outra casa de banho e foi aí que ele cedeu. Ele tinha quase 40 anos na altura. Foi um comportamento estranho para alguém daquela idade", completou.

