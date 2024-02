Há quatro anos, o príncipe Harry concretizou o sonho de ser pai com o nascimento do príncipe Archie, seu filho mais velho, fruto do casamento com Meghan Markle.

Ao longo do crescimento do menino foram muitos aqueles que destacaram as suas semelhanças com o pai, no entanto, imagens mostram que em bebé Archie era a 'cara chapada' da mãe.

Uma fotografia da ex-atriz prova precisamente isto, conforme destaca a revista Hello!.

Ora veja:

Importa notar que Harry e Meghan não também pais da princesa Lilibet, de dois anos.

Leia Também: Harry e Meghan falam da expectativa para os Invictus Games no Canadá