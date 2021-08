Leandro vive um fim de semana especial. O filho mais novo do cantor, Diego, completa dois anos este sábado, 21 de agosto.

"Hoje é um dia especial, hoje o dia nasceu mais brilhante e encantador", começou por escrever o papá 'babado' na legenda de uma fotografia do menino que partilhou na sua página de Instagram.

"Ao logo de muitos tempo este dia trazia-me tristeza, hoje faz-me brindar e acordar feliz", acrescentou, recordando a mãe que fazia anos no mesmo dia que o filho.

"Passaram dois anos e continuas lindo e a crescer como um guerreiro! Parabéns, meu príncipe, pelos teus dois anos de vida. Parabéns à minha mulher que me deu ainda mais vontade de viver. Amo cada um de vocês. Hoje é dia de festa", completou.

Recorde-se que o menino é fruto da relação do cantor com Doina Stratulat. Leandro é ainda pai de Simão, da relação anterior com Sury Cunha.

