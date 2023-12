Foi logo pela manhã que o filho de José Castelo Branco, Guilherme, "invadiu" a página de Instagram do pai para o surpreender. A figura pública do jet set português completa mais um ano de vida esta sexta-feira, dia 8 de dezembro, e recebeu um carinhoso vídeo de parabéns.

"Bom dia pessoal, estou a invadir o insta do meu pai para postar esse vídeo mas ele nem sonha! Como sabem, hoje ele faz anos e como tal não poderia deixar de o dar os parabéns e dizer-te o quanto tenho orgulho em ti e no pai que tu és", começou por escrever na legenda do vídeo onde aparece a cantar os parabéns a José Castelo Branco ao lado da filha e da companheira.

"Obrigado por tudo. Nós amamos-te muito. Espero que goste da surpresa quando acordar", rematou. Veja o vídeo da galeria.

