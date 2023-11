O filho de Reese Witherspoon, Deacon Phillippe, abriu as portas do seu apartamento à estrela do TikTok Caleb Simpson - que faz vídeos a mostrar várias casas pelos EUA - mas acabou a ser criticado.

O jovem, de 20 anos, está a estudar na Universidade de Nova Iorque e vive atualmente num apartamento universitário na cidade.

Após as imagens serem partilhadas na rede social, alguns internautas destacaram o facto dos pais de Deacon Phillippe serem "extremamente ricos".

"Não nos vamos esquecer que a mãe e o pai dele são celebridades ricas", acrescentou outro seguidor, referindo-se a Reese Witherspoon e ao também ator Ryan Phillippe. "Ele podia pagar pela casa inteira, se quisesse", pode ler-se no mesmo comentário.

Veja o vídeo na publicação abaixo: