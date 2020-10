Archie Lyndhurst, filho do ator Nicholas Lyndhurst, que ficou conhecido após ter integrado o elenco de 'Only Fools and Horses', morreu aos 19 anos de idade, adianta a imprensa internacional.

Até ao momento ainda não foi revelada a causa da morte, no entanto sabe-se que Archie não se encontrava bem de saúde.

Importa notar que o jovem estava a seguir os mesmos passos que o pai no mundo da representação.

O seu talento como ator estava a ser reconhecido após o programa 'So Awkward' da CBBC.

