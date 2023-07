Louis e Marie Ducruet subiram ao altar a 26 de julho de 2019 e celebraram esta quarta-feira quatro anos de casados, uma data que teve este ano um significado especial.

O filho mais velho da princesa Stephanie do Mónaco e a mulher foram pais pela primeira vez no passado dia 4 de abril, altura em que deram as boas-vindas à pequena Victoire.

Este é o primeiro aniversário de casamento que celebram enquanto pais, uma data que assinalaram nas redes sociais com uma fotografia do enlace. "Feliz quarto aniversário. Amo-te sempre", escreveu Marie, na legenda da fotografia.

De recordar que a pequena Victoire é também a primeira neta da princesa Stephanie, a irmã mais nova do príncipe Alberto do Mónaco. Foi o próprio soberano quem anunciou o nascimento da sobrinha-neta no passado mês de abril. "O meu sobrinho Louis e a sua mulher, Marie, têm a felicidade de serem pais de uma menina”, afirmou, durante um ato oficial.