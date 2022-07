O pequeno Xavier faz esta quinta-feira, dia 21 de julho, três anos de vida.

Numa publicação feita logo pela manhã, Sofia Arruda assinalou a data com fotografias do filho ao lado do bolo que o próprio decorou.

"Três anos do grande amor da nossa vida e ele todo orgulhoso do bolo da escola decorado por ele", escreveu a atriz.

Xavier é fruto da relação de Sofia Arruda e David Amaro.

