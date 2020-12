Este domingo, dia 27, é um dia muito especial para Rita Pereira. O seu filho, o pequeno Lonô, completa dois anos de vida.

O menino é fruto do atual relacionamento com Guillaume Lalung, com quem a atriz já está há vários anos.

A título de curiosidade, se bem se lembra, na época em que Lonô nasceu, Rita estava a apresentar o programa 'Dança com as Estrelas' ao lado de Pedro Teixeira.

A recuperação foi rápida e não demorou muito até que a também atriz regressasse ao pequeno ecrã.

Este ano, outra novidade é que Rita decidiu mostrar pela primeira vez o rosto de Lonô no Instagram. Por isso, na galeria juntamos algumas das fotografias partilhadas nos últimos tempos.

