Nem todos vivenciaram a quarentena da mesma maneira, mas o certo é que, com ela, tivemos mais tempo para refletir e relembrar histórias, encontros, pessoas. Na esfera das relações, amores romperam-se pela falta de espaço na convivência diária ou pelo distanciamento social. E se, neste contexto, alguém importante do teu passado te procurasse? O que aconteceria se um ex-amor reaparecesse na tua vida?

Foi este o mote que o autor e cineasta argentino Santiago Loza utilizou para escrever 'Amor de Quarentena', uma microficção que estreia no dia 28 de dezembro via WhatsApp, com encenação de Daniel Gaggini.

Ao comprar o bilhete, o espectador escolhe um dos artistas do elenco - Cláudia Vieira, Ricardo Pereira, Rita Pereira ou Reynaldo Gianecchini - para guiá-lo ao longo de uma experiência única que dura 13 dias.

São mais de 60 mensagens de voz e de texto, além de áudios, vídeos, canções e fotos, produzidas pelos próprios artistas, que reconstruirão um vínculo amoroso imaginário.

Os bilhetes já estão disponíveis para venda no site https://ticketline.sapo.pt. Cada um custa 9 euros.

Ao comprar o bilhete, o espectador escolhe com qual actor/actriz deseja vivenciar a experiência e informa seus dados (nome, e-mail e telemóvel/Whatsapp).

Durante 13 dias seguidos e em diferentes horários, as mensagens (de voz e texto, além de fotos, vídeos e músicas) desse amor do passado interpretado pelo artista escolhido lhe chegarão por meio do WhatsApp.

