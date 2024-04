Rita Pereira usou a sua conta no Instagram na manhã deste sábado para fazer uma partilha muito especial.

A atriz publicou um pequeno vídeo no qual aparece ao lado do companheiro, Gullaume Lalung, e do filho de ambos, Lonô, onde os três dançam uma pequena coreografia criada pelo menino, de cinco anos.

Na legenda da publicação, Rita Pereira desafia os seus seguidores a recriarem a dança e partilharem os vídeos no Instagram.

"Coreografia criada por monsieur Lonô. PS - O Lonô quer ver mais famílias a fazer a sua coreografia. É só usarem o hashtag #adançadoLonô", escreveu a atriz.

