Na tarde de hoje, 27 de janeiro, Manuel Luís Goucha estará à conversa com Guilherme, filho de Ricky Jorge e Daniela Faria, que participaram na primeira edição do 'Big Brother Famosos', em 2002.

"Vinte anos depois, o que é feito de Ricky e Daniela, o casal sensação do 1.º BB Famosos? A história de amor que poucos acreditavam que vingasse, o filho que correu risco de vida e a conversão à Igreja Evangélica. Uma conversa surpreendente a não perder hoje!", lê-se numa publicação no Instagram do programa.

Recorde-se que Ricky fazia parte do grupo musical Milénio e Daniela integrou novelas da TV Globo.

