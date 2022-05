Estreou este fim de semana a nova edição do 'The Voice Kids' e um dos concorrentes a conquistar o 'passaporte' para a próxima fase foi Afonso Albuquerque, filho de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira.

O jovem, de 11 anos, interpretou o tema 'That's What Friends Are For', de Dionne Warwick, e conseguiu com que três das cadeiras se virassem, à exceção da de Bárbara Tinoco.

Carlão, Carolina Deslandes e Fernando Daniel ficaram encantados com a prestação de Afonso, que segue agora para a fase das batalhas na equipa da cantora.

Nos bastidores da audição, Miguel Albuquerque e a mulher, Sofia Fernandes, torceram pelo filho. Veja abaixo.

