O 'The Voice Kids' está prestes a regressar à televisão e Carolina Deslandes não podia estar mais feliz por integrar o painel de jurados do concurso da RTP. Esta terça-feira, a poucos dias da estreia, a cantora falou sobre a experiência nas redes sociais.

"Viemos à conferência de imprensa do The Voice Kids que estreia já já este domingo. Estou tão feliz que não vos sei explicar. Há qualquer coisa neste programa, nestas pessoas, que me faz sentir que fui desenhada para aqui estar. Como se fosse inevitável passar por aqui. Estou muito feliz e entusiasmada com esta nova edição", afirmou.

Além de Carolina Deslandes, o concurso da RTP, apresentado por Catarina Furtado, conta com Carlão, Fernando Daniel e Bárbara Tinoco como jurados.

Leia Também: Carolina Deslandes: "Com o Santiago duvidei e duvido muito de mim"