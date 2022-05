Carolina Deslandes foi uma das figuras públicas a manifestar-se nas redes sociais a propósito do Dia da Mãe, celebrado este domingo, 1 de maio.

A artista - mãe de Santiago, Benjamim e Guilherme - falou dos enormes desafios que a maternidade lhe trouxe, sobretudo com Santiago, diagnosticado com espectro de autismo.

"Já duvidei de tudo. Já me questionei demasiado. Já me culpei demasiado. Já me cobrei demasiado. Isto de ser mãe é achar sempre que alguém tem mais paciência que nós, que é mais ponderado, que para bem de educar não cede e não dá a bolacha. E eu dou muitas vezes a bolacha. Não se duvida é do amor. É uma trepadeira que sobe os muros da casa, as tripas, o coração. Mas duvida-se muito da capacidade", começa por dizer na sua conta de Instagram.

"Com o Santiago, duvidei e duvido muito de mim. 'Se calhar devia ler mais livros. Ir a reuniões. Se calhar se tivesse pais médicos, não tinham tantas dúvidas. Será que a culpa é minha? Acho que o estimulei pouco - era tão nova'. E isto é só um décimo do dia", confessa.

"Hoje, o meu filho, deu-me um colar feito por ele. Um desenho que fez de mim. E apontou pra ele e disse - É A MINHA MÃE. E não há nada mais maravilhoso no mundo que isto, a voz de um filho orgulhoso a dizer 'esta é a minha mãe'. Há uns anos não me chamava pelo nome e não me permitia um beijo. Temos vindo a caminhar devagarinho até aqui. Mas não trocava esta viagem por mais nenhuma", completa.

Note-se que os filhos são frutos da anterior relação de Carolina Deslandes com Diogo Clemente.

