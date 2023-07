A inesperada morte de Luís Aleluia deixou a mulher e os filhos do ator em sofrimento e muitos têm sido os desabafos feitos pelos próprios. O mais recente, da autoria de João Aleluia, revela a dificuldade que o mesmo tem sentido em acreditar que o pai partiu.

"Às vezes nós queremos entender por que as coisas acontecem, tudo na vida tem um propósito: a morte, o afastamento, o desgosto. Tudo tem o seu motivo, eu não quero acreditar no que aconteceu, já passaram alguns dias e cada vez sinto mais a tua falta", começou por escrever João, na legenda de uma fotografia do ator.

"Tentei evitar estar em casa e fugir à realidade, mas a verdade é que não estás lá e eu não vi, segui a encarar isso. Fazes-me falta, fazes-nos falta, fazes falta aos teus filhos, aos teus amigos, aos teus fãs, ao teu público, a toda a gente mesmo aos teus inimigos não estás cá para eles poderem falar mal de ti", acrescentou o jovem.

"É isso pai, todos sentem a tua falta, eu preciso mesmo de ti e um dia vou ter contigo, até lá vou tentar fazer o que gostavas que fizesses, vou admitir para todos, desde que partiste entrei em depressão profunda. Não sei como sair, mas não vai me matar, eu prometo por ti e por todos. Amo-te e sempre te irei amar, até já, pai", concluiu João, que acabou por receber muito apoio dos seguidores na caixa de comentários.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535