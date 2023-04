Lea Michele revelou que o filho Ever Leo, de dois anos, foi novamente parar ao hospital. Um momento difícil que partilhou com os seguidores da sua página de Instagram.

“Hoje foi um dia difícil. Como pais, temos que ser fortes pelos nossos filhos. Mas às vezes só queremos desabar e chorar", começou por escrever na rede social, referindo que derramou lágrimas na casa de banho de um hospital.

"Esses tempos difíceis mostram o que realmente importa, e o que é importante na vida, e o quanto devemos ser gratos. Tem sido difícil dizer o mínimo, mas o nosso miúdo é um campeão e vai ficar bem. Mas ainda dói", acrescentou.



© LEA MICHELE INSTAGRAM

No entanto, ao final do dia revelou que o menino já está em casa. "Corri para casa para dar um abraço ao meu bebé", disse numa nova publicação. "Foi rápido, mas valeu a pena", acrescentou de seguida junto de uma fotografia em que aparece com o menino.

Esta partilha chega depois de a atriz ter revelado no passado mês de março que o filho tinha sido hospitalizado "com um problema de saúde assustador", mas sem revelar mais detalhes. Leia Também: Filho de dois anos internado. Lea Michele pede "força e amor" aos fãs



© LEA MICHELE INSTAGRAM

De recordar que o menino é fruto da relação de Lea com Zandy Reich.