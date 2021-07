Aos sete anos, o filho de Kapinha e Mafalda Teixeira participou pela primeira vez numa novela, depois de ter subido ao palco aos quatro anos com os pais.

Um momento especial que a mamã 'babada' fez questão de destacar na sua página de Instagram.

"A estreia do Gabriel em novela! Aos quatro anos esteve connosco em cima do palco na peça 'A Bela e o Monstro' e agora com sete anos fez a sua primeira cena em televisão. O que acham?", disse na legenda de um vídeo que mostra a participação do menino na novela 'Festa é Festa', da TVI.

