É dia de celebrar em casa de José Carlos Pereira e Inês de Góis. O primeiro filho em comum entre o casal, Tomás, completa esta terça-feira, dia 1 de fevereiro, 10 meses de vida.

"Dez felizes meses", escreve a namorada do ator e especialista em medicina estética ao assinalar a data com uma nova fotografia do filho, partilhada na sua conta oficial de Instagram.

A imagem encantou os seguidores, bem como as muitas outras partilhadas desde o dia 1 de abril de 2021 que merecem os mais rasgados elogios. Espreite a galeria e veja as 10 mais amorosas fotografias do bebé Tomás.

Recorde-se que José Carlos Pereira e Inês aguardam a chegada de mais um bebé, que deverá nascer no verão de 2022. O ator é ainda pai de Salvador, de cinco anos, fruto do namoro com Liliana Aguiar.

