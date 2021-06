O filho mais novo de Joaquín Cortés já saiu do Hospital Universitario Infantil Niño Jesús, em Madrid, onde foi internado de urgência há pouco mais de uma semana. Andrea Cortés Moreno, de apenas quatro meses, esteve hospitalizado, a lutar pela vida, durante 10 dias, depois de ter contraído o vírus RSV, que causa bronquiolite. "É mais perigoso em bebés do que a COVID-19, ainda mais agressivo", lamentou publicamente o dançarino de flamenco e coreógrafo andaluz, nascido em Córdova, há 52 anos.

Nos últimos dias, o estado de saúde do bebé tinha vindo a melhorar. Após Andrea Cortés Moreno ter recebido alta médica, a família rumou ao Parque del Buen Retiro, um dos jardins urbanos mais frequentados de Madrid, para um passeio a quatro. "Não poderíamos ter sido melhor tratados. O bebé acabou amigo de toda a gente. Acabou por ser feliz no hospital", confidencia o artista espanhol, que aproveitou para agradecer publicamente o carinho dos fãs e o profissionalismo dos profissionais de saúde.

"Não conseguem ter uma ideia do trabalho que se faz ali diariamente, do quanto lutam pelos nossos pequenos e por aqueles que já não são assim tão pequenos", afirma o espanhol, que é casado com a empresária Mónica Moreno, com quem tem outro filho, Romeo Cortés Moreno. "Não cuidam apenas deles, cuidam também dos pais. Não só fisicamenre como emocionalmente, o que é muito importante", elogia o dançarino de flamenco e coreógrafo andaluz, que atualmente vive entre Lisboa e Madrid.