Heidi Klum destacou na sua página de Instagram o final de uma etapa escolar do filho Henry e o início de uma nova fase.

O jovem terminou o ensino secundário e vai agora para a faculdade. No Instagram, a mãe destacou raras imagens do filho a celebrar este feito.

"Parabéns, Henry", escreveu a supermodelo na publicação que fez na rede social. "Estamos todos muito orgulhosos de ti. Conseguiste, meu lindo menino. Faculdade, aqui vamos nós. Brilha", acrescentou.

Como pode ver no vídeo abaixo, no momento em que Henry subiu ao palco, Heidi e o atual marido, Tom Kaulitz, deram gritos de apoio.

Henry, de 18 anos, recorde-se, é fruto do casamento terminado da supermodelo com o cantor Seal. O ex-casal - que se divorciou em 2014 - tem ainda em comum as filhas Leni, de 20 anos, e Lou, de 14, e o filho Johan, de 17.