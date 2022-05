Esta sexta-feira, 6 de maio, o príncipe Harry e Meghan Markle celebram uma data particularmente especial. O filho mais velho dos duques de Sussex, Archie, completa três anos de vida.

Muito pouco se sabe sobre o menino, uma vez que os pais sempre fizeram questão de proteger a sua privacidade ao máximo.

Também foram raras as vezes em que este surgiu em público, contudo, na presente galeria, destacamos as imagens que mostram o crescimento do pequeno Archie.

Recorde-se que Harry e Meghan são ainda pais da pequena Lilibet Diana, que completará o primeiro ano de vida em junho.

Quanto às comemorações do aniversário, conforme adianta a imprensa internacional, deverão acontecer na propriedade do casal, em Montecito, Califórnia.

