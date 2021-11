Já lá diz o ditado: 'filho de peixe, sabe nadar'. Giovanna Ewbank mostrou aos seguidores da sua conta de Instagram imagens da primeira capa de revista protagonizada por um dos filhos, o pequeno Bless.

"Meu coração se enche de amor com essa primeira capa de revista do Bless!", começa por referir a atriz brasileira.

"Bless tem essa capacidade incrível de tornar tudo mais bonito, mais divertido, mais engraçado. Ele é o dono da festa, a energia mais linda de qualquer lugar. E foi assim nos bastidores. Uma deliciosa brincadeira comandada pelo meu astro favorito. E com direito à trilha sonora dele, com as músicas que mais ama embalando o ensaio", conta.

"Meu filho, eu te amo tanto, mas tanto, que não dá pra medir. Você é o meu sol, meu amor, minha vida! Siga nos iluminando, meu amor. Te amo, te amo, te amo!", completou.

Veja na galeria mais fotografias de Bless.

Leia Também: Giovanna Ewbank destaca imagens da viagem da família a Paris