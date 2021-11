Diogo Amaral começou a semana nas redes sociais ao partilhar uma fotografia no mínimo ternurenta. Trata-se de um retrato do filho mais novo, o pequeno Oliver, fruto do seu relacionamento com Jessica Athayde.

Na legenda da publicação, o ator refere que o menino é a "cara" da mãe.

Os seguidores de Diogo concordaram com esta perspectiva referindo, no entanto, que os olhos eram do pai.

E o prezado leitor... o que acha?

Partilhe connosco a sua opinião!

Leia Também: Diogo Amaral "obriga" filhos a tirarem fotografias. O divertido resultado