Diogo Amaral é um pai muito 'babado' e orgulhoso, disso não há dúvida. São vários os momentos de brincadeira do ator com os filhos e um deles foi agora partilhado nas redes sociais.

Tratam-se de divertidas imagens, desfocadas, que retratam o esforço do ator para registar o momento com ambas as crianças.

Na legenda da publicação, este escreveu: "Nota-se que estou a obrigar o Mateus e o Oli a tirar esta foto?".

Recorde-se que Mateus é fruto do anterior relacionamento de Diogo com Vera Kolodzig e Oliver da relação com Jessica Athayde, com quem, alegadamente, reatou o seu romance.

Leia Também: "Se voltar com o Diogo, voltarei a engravidar, a odiá-lo e a separar-me"