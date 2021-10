Jessica Athayde abriu o coração para falar da sua vida amorosa numa conversa descontraída no podcast de Mariana Cabral ('Bumba na Fofinha') - 'Reset'.

"Se tiver que escolher entre estar com uma pessoa que é conhecida e outra que não é conhecida, prefiro estar com uma pessoa que não é, mas durante muito tempo achei que era mais fácil perceber a dinâmica e o horário que temos no trabalho com uma pessoa que faz parte do meio", confessa, lembrando alguns dos seus relacionamentos.

"As minhas relações amorosas em geral foram quase todas um fracasso, [no sentido] de ter existido um final. Não significa que não tenha sido feliz, que não continue a ser amiga de quase todos, mas o fracasso da ideia de que tu no fundo o que gostavas era de ficar com uma pessoa para sempre", confessa.

Athayde lembrou então o seu casamento, que durou apenas 30 dias, com o fotógrafo Gonçalo Claro. "Fui pedida em casamento nos meus anos, cá em Portugal, e comecei a organizar, toda excitada, um casamento, cá. Virei-me e disse que ia passar um mês a Bali e que se ele quisesse para ir ter comigo. Um dia estávamos sentados e eu disse: 'E se casássemos aqui e não fizéssemos nada em Portugal?'", relatou.

Entretanto falou da sua relação com Diogo Amaral, com quem tem um filho em comum, o pequeno Oliver: "Quando é o pai do teu filho, é diferente. Deveria existir um respeito especial. Eu tenho esse respeito. Se vamos voltar a estar juntos não sei, se calhar vamos, se calhar não vamos. Não ponho completamente fora de hipóteses na minha vida não estar e se estiver com certeza voltarei a engravidar, a odiá-lo e a separar-me outra vez", afirma.

