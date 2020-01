Esta terça-feira, dia 7, foi um dia muito especial na vida de Cristina Ferreira. Juntamente com a sua equipa, a apresentadora celebrou o primeiro ano de vida do seu programa na SIC, através de uma edição especial. Apesar de ter conseguido uma vez mais ganhar nas audiências, a verdade é que houve uma pessoa que não a acompanhou: o filho.

A revelação foi feita pela própria hoje numa conversa com Cláudio Ramos.

"Cheguei à outra casa, virei-me para o meu filho e perguntei-lhe se tinha visto alguma coisa. Viu zero. 'Oh filho, tu não viste nem um minuto do programa da mãe?' E ele: 'Eu só lá homem para ver essas coisas!'", contou Cristina.

"Mas o meu filho já sabe a mãe que tem, não liga nada aquilo que ela faz", brincou.

Eis o momento.

