Alexa PenaVega revelou que o filho, Kingston, de dois anos, cortou a ponta do dedo num acidente em casa.

"Enquanto preparava as crianças para irem dormir, entalei os dedos do Kingston na dobradiça da porta da casa de banho", contou a estrela de 'Spy Kids', de 33 anos, nas stories da sua página de Instagram, de acordo com o Page Six.

"O dedo indicador está ferido e um pouco ensanguentado, mas o dedo médio foi o que teve mais impacto e foi cortado desde a primeira articulação perto da ponta. Foi a coisa mais traumática que passamos como família", disse, confessando de seguida: "A culpa e a vergonha como mãe foram realmente difíceis de superar".

A atriz - que divide ainda o filho Ocean, de 4 anos, e a filha Rio, de 5 meses, com o marido Carlos PenaVega - elogiou ainda a postura do marido em relação ao que aconteceu com o filho e por cuidar do mesmo de uma forma "incrível".

"Felizmente", o menino já voltou à sua vida de criança "como se nada tivesse acontecido", como relatou Alexa PenaVega.

A atriz revelou também que os médicos não conseguiram "unir o pedaço de dedo". "Pobre bebé. Mas os outros nove [dedos] são tão fotos! Ele vai ficar mais do que bem", rematou.

