Adrian Holmes - que interpreta o tio Phil no novo reboot de 'Fresh Prince' - envolveu-se num acidente de carro que resultou numa vítima mortal.

De acordo com o TMZ, um homem estava deitado na estrada quando o ator estava a viajar para o sul, na segunda-feira, 18 de outubro, no centro de Los Angeles. Por volta das 19h35 [hora local] Adrian Holmes terá atropelado o indivíduo.

Fontes dizem que era impossível o artista evitar bater no homem, e que nem a pessoa que dirigia atrás do ator conseguiu evitar atropelar a vítima - que foi depois parar à outra via e atingida por um terceiro carro.

O homem morreu e a polícia está a investigar o caso, sobretudo o que pode ter levado a vítima a estar deitada na estrada.

Entretanto, fontes dizem que não se acredita que os condutores envolvidos no acidente estivessem sob efeito de drogas e álcool, mas essa informação não é clara em relação à vítima.

