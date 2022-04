Rafael, de seis anos, filho de Alec e Hilaria Baldwin, está neste momento a recuperar de um incidente no parque.

"O Rafa fraturou o braço, quando estava a brincar no parque", disse a mãe da criança, Hilaria, na legenda de imagens que publicou no Instagram esta quinta-feira. Entre as fotografias, o menino aparece no colo do pai, Alec.

Hilaria recordou ainda que ficou "de coração apertado" quando recebeu a chamada a dizer que o menino estava magoado.

"A vozinha dele ao telefone, 'quero a minha mãe'... Os 20 minutos para chegar perto dele foram muito tempo", relatou.

A mamã preocupada acrescentou que fez uma cama para o menino no chão por causa de este ser muito agitado a dormir, daí ter receio que possa cair da cama.

Apesar da preocupação e do "longo caminho de recuperação", o casal está "aliviado" por saber que o menino vai ficar bem.

De recordar que além de Rafael, Alec e Hilaria Baldwin têm em comum os pequenos Carmen, de oito anos, Leonardo, de cinco, Romeo, de três, Eduardo, de um, e María Lucía, de um. O ator é também pai de Ireland, de 26 anos, fruto de um casamento anterior.

O casal prepara-se para dar as boas-vindas a mais um bebé. Hilaria está grávida.

Leia Também: O vídeo do momento em que Alec Baldwin soube que matou Halyna Hutchins