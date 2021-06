É já na próxima semana que Leonor e Sofía vão retomar a agenda oficial ao marcarem presença num evento junto com os pais, Felipe VI e Letizia.

As filhas dos reis de Espanha vão comparecer nas condecorações da Ordem do Mérito Civil, que vão acontecer no Palácio Real de Madrid na próxima sexta-feira, dia 18 de junho.

Este evento, segundo nota a Vanitatis, distingue cidadãos de diversas áreas pelo seu contributo durante a pandemia.

