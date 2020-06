As declarações de Sónia sobre as mulheres brasileiras, esta quarta-feira, continuam a gerar polémica. Além da onda de críticas que se gerou nas redes sociais e das sanções que a concorrente levou, Mafalda de Castro referiu que as filhas de Sónia estão também a sentir as consequências.

"As filhas da Sónia, que têm cinco e oito anos, estão a ser vítimas de bullying por causa das declarações da mãe", afirmou a apresentadora, no diário do 'Big Brother' de hoje.

Vale referir que as meninas são fruto da relação de Sónia com Vítor, de quem ficou noiva numa das primeiras galas do reality show.

