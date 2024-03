Francisca Pereira usou a sua conta no Instagram para revelar que a família está novamente no Rio de Janeiro, para onde viajam com frequência.

A mulher de Ricardo Pereira partilhou um conjunto de fotografias das duas filhas, Francisca e Julieta, nas quais as meninas aparecem à beira-mar, vestidas com biquínis iguais.

As duas irmãs vestem peças cor de laranja, sendo que a parte de cima tem um folho. "Cariocas", escreveu, na legenda das fotografias.

Veja as imagens na galeria.

De recordar que o casal tem ainda um filho mais velho, Vicente, de 12 anos.

Leia Também: Francisca Pereira: "O responsável pelo melhor de mim!"