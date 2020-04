Se fosse vivo, Gugu Liberato celebraria o seu 61.º aniversário na passada sexta-feira, 10 de abril. Uma data que foi destacada nas redes sociais pelas filhas do apresentador brasileiro.

"Hoje é o dia do melhor pai do mundo, que mesmo não estando aqui ao meu lado sei que estamos juntos. A saudade que sinto hoje é indiferente de todos os dias, muito obrigada por ter sido esse pai brincalhão e amoroso, e apesar de todas as broncas, viveria cada segundo novamente. Hoje completarias 61 anos de muita animação e alegria, sinto muito orgulho em ti e obrigada por sempre ter dado tudo de ti para nos oferecer sempre o melhor. Eternamente grata por ti. Amo-te muito e sinto a tua falta todos os dias", escreveu Sofia Liberato.

Por sua vez, Marina Liberato disse: "Feliz aniversário para a minha inspiração eterna, o meu pai. Amo-te muito e sempre serei grata por tudo o que fez por mim! Hoje completarias 61 anos de vida de muita alegria. Só quero que saibas que estou muito orgulhosa por tudo que fez neste mundo e por todo o trabalho duro e cansativo que fez por nós. Preocupava-se sempre connosco e mesmo longe, ainda assim presente, lembro como se fosse ontem dos vídeos do dia a dia que me mandava e me enchia de felicidade! Foi sempre o melhor pai do mundo em todos os aspectos, foi sempre uma pessoa carinhosa e brilhante. Esta música do vídeo era a música que nós ouvíamos quando estávamos a andar de barco e foi a música que mais me marcou porque sempre que toca fico feliz e penso em ti".

