Bárbara Norton de Matos abriu as portas da 'casa feliz' da SIC para o programa 'Estamos em Casa' deste sábado, dia 3, assumindo a condução do mesmo.

A emissão contou com duas convidadas muito especiais, as filhas da atriz, que permaneceram em estúdio ao longo do direto e que fizeram as delícias dos telespectadores.

Recorde-se que Bárbara é mãe de duas meninas: Luz, de 15 anos, fruto do relacionamento com Gonçalo Pina e Melo, e Flor, de cinco anos, que nasceu do casamento entretanto terminado com o personal trainer Ricardo Areias.

Bárbara Norton de Matos no programa 'Estamos em Casa'© SIC

