É dia de festa para a família de João Pinto. A filha mais nova do antigo jogador de futebol, Irene Maria, celebra esta quinta-feira, 30 de junho, dois anos de vida.

A data especial foi assinalada por Diana Baía Pinto, que através das redes socais felicitou a irmã e partilhou uma rara fotografia da menina.

"Parabéns a esta princesa linda da mana", declarou, identificando a mãe da pequena Irene - Ângela Galvão.



© Reprodução Instagram/ Diana Pinto

João Pinto é ainda pai de Tiago e Diana, os seus filhos mais velhos, fruto do casamento com Carla Baía, e de João e Diogo, resultado da anterior relação anterior com Marisa Cruz.

