Cláudia Vieira encontra-se a desfrutar de umas férias de sonho na Bahia, Brasil, na companhia de João Alves, seu companheiro, e das filhas, Maria, de 10 anos e a pequena Caetana, de dois.

Nas histórias da sua conta de Instagram, a artista partilhou um momento adorável no qual toma banho na piscina com Caetana, apesar da intensa chuva que se fazia sentir.

As gargalhadas da menina - fruto do relacionamento de Cláudia e João - não passam despercebidas no vídeo que pode ver na galeria.

