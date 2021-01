Dalma Maradona e Rocío Oliva, filha e ex-namorada de Diego Maradona, respetivamente, estão a protagonizar uma acesa troca de farpas que começou na televisão argentina e acabou por continuar nas redes sociais de ambas.

Tudo começou esta segunda-feira, quando Rocío comentou a relação que o antigo jogador de futebol tinha com Dalma e com a sua outra filha, Gianninna.

Questionada no programa 'Informados de Todo' sobre o motivo pelo qual Maradona faltou ao casamento de Dalma em 2018, Rocío afirmou: "Ele disse-me: 'Para que vou [ao evento] se não conheço ninguém e não vou com a minha mulher? Para que vou lá?'".

A ex-namorada do craque do futebol, com quem esteve até precisamente 2018, explicou que Maradona não quis estar na cerimónia por não ter proximidade com a filha. Na sua cabeça, não fazia sentido estar presente naquele dia se passavam meses sem falar.

Quem não gostou do que ouviu foi Dalma, a filha de Maradona ficou furiosa e recorreu às suas redes sociais para reagir. "Ir aos programas de televisão falar da minha relação com o meu pai? Não, querida! Eu imploro para que não me faças falar... Não fales mais de mim, Rocío Oliva! Imagino que poderás manter o teu trabalho sem falar da minha mãe, da minha irmã e de mim, não é? E, ainda por cima, a mentir", começou por apontar.

As publicações continuaram e as farpas foram cada vez mais: "Não me incomoda que falem do meu casamento; incomoda-me que fales de algo de que não tens ideia, não sabes se eu resolvi essa situação com o meu pai ou não", defende-se a filha de Maradona, que garante ter estabelecido uma relação próxima com o pai.

Rocío não fiou calada perante a resposta de Dalma e reforçou as suas declarações: "Foram revelados áudios do Diego a dizer: 'Não fui ao casamento da minha filha porque não convidaram as minhas irmãs'. O que fiz esta manhã foi repetir a mesma coisa", defendeu, afirmando convicta: "Eu digo tudo o que vivi com o Diego, se eu quiser".

