Romana celebra esta quinta-feira, 10 de fevereiro, um dia muito especial. Completam-se 18 anos desde que deu as boas-vindas à primeira filha, Ísis.

A data foi destacada nas redes sociais com uma sequência de imagens de mãe e filha seguida de uma carinhosa mensagem da mamã babada.

"O tempo correu tão rápido, não deu tréguas... E hoje completas os grandes 18 anos, meu Deus, meu amor tão grande!! Começa hoje a viagem da fase adulta, dos grandes desafios da vida. Quero que saibas e te lembres sempre que tens que te amar e respeitar sempre em primeiro lugar, a felicidade depende sempre de ti, da forma como vais encarar a vida, amor isso nunca vai faltar, pois vens de um seio cheio de amor e carinho. Amo-te, minha doce menina mulher", escreveu.

Ísis, recorde-se, é fruto do relacionamento passado com Pedro Zarcos. A artista é ainda mãe de Ian e Aaron, da atual relação com Santiago Romero.

Leia Também: Ágata comenta zangas entre Sérgio Rossi e Romana: "Aquilo passa"