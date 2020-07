Rita Ferro Rodrigues usou esta segunda-feira as suas redes sociais para partilhar com os seus seguidores uma novidade importante sobre a sua filha mais velha, Leonor, de 18 anos.

Tal como revela a apresentadora, a jovem adolescente vive hoje uma etapa importante para o traçar do seu percurso. Leonor vai fazer o exame de Português do 12.º ano, motivo pelo qual mereceu uma declaração especial da sua mãe.

"Boa sorte para todas os alunos que vão fazer exame de Português do 12.° ano como a minha filhota! Duas horas e meia de máscara com o calor que está não são as condições ideais... mas são as necessárias: May the force be with you [Que a força esteja contigo]! Foi um final de ano muito difícil e por isso abraço-vos com solidariedade e empatia. Agora concentração e força nesses neurónios", escreveu a apresentadora.

