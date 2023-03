A filha de Nicole Kidman e Tom Cruise, Bella Kidman Cruise, tem um novo look e não tardou a mostrá-lo aos seguidores da sua página de Instagram.

Apesar de ser raramente vista, Bella, de 30 anos, publicou uma selfie nas stories esta quarta-feira, onde elogia e agradece à responsável pelo seu novo corte de cabelo, Jennifer Ball.

Na imagem podemos ver a filha do ex-casal de celebridades de Hollywood com franja e o cabelo cortado em 'várias camadas'. Alem disso, também pintou o cabelo de preto, sendo que anteriormente esteve ruiva. Veja as imagens da galeria.

De recordar que Bella e o irmão mais novo, Connor, de 27 anos, foram adotados durante o casamento de Tom e Nicole. O agora ex-casal divorciou-se em 2001.

