Numa semana em que surgiram especulações sobre a relação de Tom Cruise com a filha Suri, estando pai e filha, alegadamente, afastados, destacamos nesta galeria algumas imagens do ator com os filhos.

Foi durante o casamento com Nicole Kidman, entre 1990 e 2001, que Tom Cruise deu início à sua caminhada na paternidade.

Após várias tentativas para engravidar, recorda o Page Six, o ex-casal adotou a filha Isabella e o filho Connor em 1992 e 1995, respetivamente.

Depois de se separar do ator, Nicole Kidman deu as boas-vindas às filhas Sunday e Faith, através de uma barriga de aluguer.

Por sua vez, Tom Cruise dei o nó com Katie Holmes e juntos foram pais de Suri, em abril de 2006, sete meses antes de darem o nó em Itália. Em junho de 2012, Katie Holmes pediu o divórcio, que ficou resolvido no mês seguinte.

