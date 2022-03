Para Mickael Carreira e Laura Figueiredo hoje é dia de festa. Foi há precisamente cinco anos que o casal deu as boas-vindas à primeira filha em comum, a pequena Beatriz, que completa mais um ano de vida esta terça-feira, 22 de março.

"Parabéns, amor da vida da mamã! Beatriz significa 'a que trás felicidade' e não podia mesmo ter escolhido melhor nome para representar o que és na vida de todos que se cruzem no teu caminho", começou por dizer Laura Figueiredo, que foi a primeira a assinalar a data no Instagram.

"Chegaste com a primavera cheia de cor. És alegria, amor, a menina de olhos grandes e sorriso aberto, com que sempre sonhei, mas muito mais mágica que a minha imaginação alguma vez poderia criar. Obrigada por seres minha filha, por me escolheres para ser a tua mamã e por trazeres à minha vida tudo que não sabia que precisava para ser feliz", acrescentou.

"Amo-te, mais do que tudo nessa vida, no mundo inteirinho! Cinco anos do melhor e maior amor do mundo", completou.

De recordar que a família viajou recentemente para Paris, França, e esta segunda-feira visitaram a Disneyland. Um dia mágico que foi partilhado com os seguidores da página de Instagram de Mickael e Laura.

