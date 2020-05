A 31 de maio de 2019, Melânia Gomes concretizou o grande sonho de ser mãe com a chegada de Mafalda.

A bebé, fruto do casamento com Mário Redondo, logo se tornou o grande destaque nas redes sociais da atriz, com inúmeros momentos adoráveis em que é a protagonista.

Neste dia especial, recordamos algumas fotografias que enterneceram os seguidores ao longo deste ano. Clique para ver.

