De luto pela morte da mãe, Mário Jardel decidiu permanecer no 'Big Brother Famosos', da TVI, depois de saber da perda, no domingo, 13 de fevereiro.

A família do concorrente decidiu contar a notícia só após a gala, e o ex-futebolista ficou de rastos assim que soube da morte da mãe.

Mária Jardel decidiu depois permanecer na casa mais vigiada do país, levando-o a receber várias críticas nas redes sociais.

Perante tais comentários, a filha do antigo jogador de futebol, Victória, disse no Twitter: "Eu vejo com cada comentário, meu Deus… Deus queira que nunca passem por isto, palhaços".

Mas não ficou por aqui e defendeu: "O meu pai decidiu seguir o coração, parem de criticar c***** e pensem, cada um reage de uma maneira. Agora dizer que é tudo jogo e dinheiro? Há coisas mais importantes".

